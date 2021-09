BMW : des engagements pris en matière de recyclage

BMW s'est engagé jeudi à accroître l'utilisation de matériaux recyclés et réutilisables au sein de la production de ses voitures, qu'il compte faire passer d'une part de 30% à 50% à terme.



Afin de limiter son recours aux matières plastiques primaires, le constructeur a décidé de mandater le groupe de gestion environnementale Alba afin d'analyser ses véhicules en fin de vie et déterminer si une réutilisation du plastique est possible.



Dans un second temps, le groupe de chimie BASF évaluera si le recyclage chimique de déchets pré-traités peut être utilisé afin d'obtenir de l'huile de pyrolyse, un composant à l'origine de la fabrication de matière plastique.



Le groupe automobile allemand a par ailleurs annoncé qu'il comptait réduire de moitié le niveau d'émission de CO2 par kilomètre de ses véhicules d'ici à 2030.



Concernant le cycle de vie du véhicule dans son intégralité, qui inclut la production et la chaîne d'approvisionnement en amont, le niveau d'émission de CO2 devrait être réduit d'au moins 40%, ajoute-t-il.



