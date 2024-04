BMW et l'entreprise croate Rimac ont décidé de s'associer dans le domaine de la technologie des batteries haute tension pour véhicules électriques, ont-ils annoncé mardi, un partenariat européen visant à remettre en cause la domination asiatique dans ce domaine.

Rimac, un constructeur d'hypercars électriques détenu à 45 % par Porsche AG, étend sa portée en tant que fournisseur de systèmes de batteries et de composants de groupes motopropulseurs à d'autres constructeurs automobiles, avec pour objectif d'atteindre 100 000 batteries par an entre 2024 et 2026.

Les constructeurs automobiles sont soumis à une pression croissante pour réduire les dépenses d'investissement dans les véhicules électriques. La start-up Lucid, spécialisée dans les véhicules électriques haut de gamme, tente également d'augmenter les ventes relativement faibles de ses propres véhicules électriques en vendant sa technologie de propulsion électrique à d'autres constructeurs automobiles tels qu'Aston Martin.

Le PDG de Rimac, Mate Rimac, a déclaré en 2023 qu'un constructeur automobile allemand dont l'identité n'a pas été révélée utiliserait un système de batterie Rimac dans un modèle haute performance - avec une production annuelle d'environ 40 000 unités - à partir de cette année, et que d'autres contrats seraient signés.

BMW a refusé de donner plus de détails sur les batteries ou les modèles qui seraient développés dans le cadre de ce partenariat, se contentant de dire qu'il ne s'appliquait pas aux nouvelles batteries cylindriques qui alimentent la ligne de véhicules électriques "Neue Klasse", qui entrera en production en 2025.

Le constructeur automobile allemand a atteint une part de ventes de véhicules tout électriques de 15 % l'année dernière et a déclaré qu'il s'attendait à ce que ce chiffre atteigne 50 % bien avant 2030.

BMW possède son propre centre de recherche sur les cellules de batteries en Allemagne, mais a laissé le développement à grande échelle à ses partenaires, en passant des commandes de plusieurs milliards d'euros à CATL et EVE Energy pour produire des cellules de batteries en Chine et en Europe.