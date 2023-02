BMW fait produire de l'aluminium avec moins d'émissions de CO2

MUNICH (dpa-AFX) - BMW veut réduire considérablement l'empreinte carbone de ses composants en aluminium. Dans la chaîne d'approvisionnement d'une voiture électrique de taille moyenne, l'aluminium représente un quart des émissions de CO2 et BMW en utilise plus de 600 000 tonnes par an. À partir de 2024, l'usine américaine de Spartanburg achètera plus de 10 % de l'aluminium qu'elle utilise à partir d'une production durable au Canada, a annoncé BMW mardi. Par rapport à l'aluminium produit de manière conventionnelle, la production dans ce pays génère environ 70% d'émissions de CO2 en moins.

Un nouveau procédé technique de fusion du métal "élimine toutes les émissions de CO2 liées au processus grâce à l'utilisation d'anodes sans carbone", a précisé BMW. Le groupe minier Rio Tinto ajoute également jusqu'à la moitié de matériaux recyclés au produit final et utilise de l'électricité produite par des centrales hydroélectriques régionales au Québec pour l'alliage./rol/DP/jha