BMW : forte hausse des ventes des véhicules électriques

Le groupe BMW a vendu un total de 75 891 véhicules BMW et MINI entièrement électriques dans le monde au cours du premier semestre 2022. Cela correspond à plus du double de ses ventes tout électriques par rapport à la même période de l'année dernière (+110,3 %).



Au cours de cette période, l'entreprise a livré un total de 1 160 443 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à ses clients. Par rapport au premier semestre 2021, le plus fort de l'histoire de l'entreprise, les ventes ont diminué de 13,3 %.



La marque BMW a vendu un total de 1 016 541 véhicules dans le monde (-13,7 %) au cours du premier semestre de l'année.



L'entreprise prévoit de plus que doubler les ventes de véhicules entièrement électriques en 2022 par rapport à l'année dernière.



'Ce ne sont pas seulement nos modèles électrifiés qui inspirent les clients du monde entier : grâce à notre gamme de produits innovants et durables, la marque BMW a de nouveau été numéro un mondial dans le segment automobile haut de gamme au cours du premier semestre de l'année' a déclaré Pieter Nota , membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la clientèle, des marques, Ventes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.