BMW : forte progression des ventes de véhicules électriques

Le groupe BMW annonce ce matin avoir enregistré une croissance 'significative' de ses ventes mondiales de véhicules entièrement électriques (+83,2 %) au premier trimestre 2023.



De son côté, la seule marque BMW a plus que doublé ses ventes de véhicules entièrement électriques au premier trimestre, avec 55 979 unités livrées aux clients (+112,3%).



Dans l'ensemble, le groupe BMW a livré un total de 64 647 véhicules BMW et MINI entièrement électriques à ses clients au cours des trois premiers mois de l'année.



Tous véhicules confondus, le groupe BMW a livré un total de 588 138 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à des clients du monde entier au premier trimestre de cette année (-1,5 %), l'activité étant toujours impactée par la vague de coronavirus, indique le constructeur.



Le groupe BMW s'attend à ce que l'économie chinoise se stabilise au cours de l'année et anticipe une légère croissance des livraisons aux clients du monde entier dans le segment automobile en 2023.



