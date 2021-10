BMW : hausse de +17,9% des ventes à fin septembre

Le Group a livré 1 932 236 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à ses clients au cours de l'année qui s'est achevée fin septembre. Cela représente une augmentation des ventes de +17,9% en glissement annuel.



Toutes les marques ont enregistré une croissance des ventes dans toutes les régions du monde.



BMW Group a vendu 231 576 véhicules électriques dans le monde entre janvier et septembre (+98,9 %). Au troisième trimestre, les ventes de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables ont grimpé de 43,1 % en glissement annuel pour atteindre 78 333 unités.



' Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs de vente ambitieux et à réaliser une croissance solide et rentable pour 2021', a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW. 'Nous avons plus que doublé nos ventes de véhicules entièrement électriques depuis le début de l'année - et soulignons ainsi notre impressionnante offensive électro', a rajouté Pieter Nota.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.