BMW : investit 10M$ dans Alithéon

BMW i Ventures a annoncé son investissement dans un tour de table de série A de 10 millions de dollars pour Alitheon, une société de technologie d'intelligence artificielle optique.



La technologie FeaturePrint de l'entreprise numérise rapidement et facilement des objets physiques pour une identification, une authentification et un traçage irréfutables.



BMW i Ventures a déjà investi dans le premier tour de table de l'entreprise et codirige ce tour de table aux côtés d'Imagine Ventures, une société de capital-risque basée à Seattle.



Les contrefaçons représentent un problème annuel de 2 300 milliards de dollars qui ne cesse de croître dans le monde.



La technologie brevetée FeaturePrint d'Alitheon crée pour les articles ce que les empreintes digitales sont pour les personnes - un identifiant unique en son genre qui ne nécessite aucune modification de l'article.



'La technologie de pointe d'Alitheon et sa capacité à ramener la confiance et la sécurité dans les chaînes d'approvisionnement sont révolutionnaires', a déclaré Marcus Behrendt, associé directeur de BMW i Ventures.



