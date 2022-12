BMW : investit dans un nouveau procédé d'extraction du cuivre

Par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque BMW i Ventures, le groupe BMW a pris une participation dans la société Jetti Resources, basée aux États-Unis (Colorado).L'objectif est de favoriser une extraction du cuivre responsable et respectueuse des ressources afin de répondre à la demande croissante de manière plus durable.Fondée en 2014, Jetti Resources a développé un processus pionnier d'extraction du cuivre qui utilise du minerai précédemment inutilisé provenant de mines de cuivre existantes.' Ce nouveau procédé a le potentiel d'améliorer l'empreinte environnementale et l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement, malgré la demande croissante de ressources comme le cuivre ', déclare Wolfgang Obermaier, responsable des biens et services indirects, matières premières, partenaires de production de BMW Group.Le cuivre étant une matière première essentielle à la production des chaînes cinématiques des véhicules électriques, la demande devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Dès 2030, au moins la moitié des ventes mondiales de BMW Group seront constituées de véhicules entièrement électriques.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.