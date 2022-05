BMW : l'utilisation de peintures issues de biodéchets validée

BMW Group a annoncé jeudi qu'il avait commencé à avoir recours à des peintures fabriquées à partir de déchets biologiques en vue de réduire son empreinte carbone.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe automobile allemand explique être le premier constructeur au monde à utiliser des laques mates issues de biodéchets, et non d'hydrocarbures, sur les lignes d'assemblage de ses usines européennes.



Sur ses sites de Leipzig (Allemagne) et Rosslyn (Afrique du Sud), BMW a même recours à des produits de protection anticorrosion reposant sur un mode de production durable, fait-il valoir.



Tous ces matériaux, qui proviennent de biodéchets ou de déchets issus de l'assainissement en eau, permettent de réduire de plus de 40% les émissions de CO2 liées à la production de peintures, explique-t-il dans un communiqué.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.