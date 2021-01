BMW : la filiale moto, BMW Motorrad, ne connaît pas la crise

BMW annonce que malgré le contexte sanitaire de 2020, sa filiale moto BMW Motorrad a pu livrer 169 272 deux roues à ses clients à travers le monde, soit 'le deuxième meilleur résultat de vente jamais réalisé', derrière le record réalisé en 2019, avec la vente de 175 162 véhicules. Le recul des ventes se limite donc à 3,1% entre 2019 et 2020.



Ce résultat commercial est notamment porté par le lancement sur le marché de treize nouveaux modèles, analyse le constructeur.



Avec 27 516 unités vendues (+1224 par rapport à 2019), l'Allemagne reste le plus grand marché de BMW Motorrad. Si le marché français est également en hausse - avec 17 539 unités contre 17 300 un an plus tôt - les ventes européennes subissent une contraction de 5,3%, loin de la croissance des marchés chinois (+33,7%) et brésilien ('évolution tout aussi positive', dixit le constructeur).



Malgré les incertitudes quand à la pandémie, BMW Motorrad se veut positif pour l'année 2021 et annonce d'ores et déjà 'une variété de nouveaux produits solides', avec notamment les lancements de la M 1000 RR ou de la S 1000 R.



