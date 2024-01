MUNICH (dpa-AFX) - Les acheteurs de voitures doivent payer plus pour les voitures électriques que pour les voitures à essence, mais pour les constructeurs automobiles comme BMW, elles font baisser la marge bénéficiaire : "Nous gagnons de l'argent. Mais on ne peut pas encore parler d'égalité des marges", a déclaré Walter Mertl, directeur financier de BMW, devant les journalistes à Munich. Il devrait en être de même dans les années à venir.

Avec les BMW de la "Nouvelle Classe" qui seront commercialisées à partir de 2025 et qui reposent sur une plateforme spécialement développée pour les voitures électriques, y compris de nouvelles cellules de batterie et de nouveaux logiciels, le groupe veut réduire considérablement ses coûts de production. "Avec la nouvelle classe, les marges continuent de se rapprocher", a déclaré Mertl. Mais "même en 2026, nous n'aurons pas encore atteint la parité". De plus, la transition prend du temps : l'actuelle "cinquième génération de notre chaîne cinématique BEV sera là jusque dans les années 2030", a déclaré le directeur financier.

L'année dernière, BMW a vendu 15 pour cent de ses voitures avec une propulsion entièrement électrique, cette année, ce chiffre devrait atteindre 20 pour cent. "Je pense que le point de basculement pour les véhicules à combustion a été l'année dernière. La réglementation sur le CO2 dans de nombreuses régions plaide contre la poursuite de la croissance", a déclaré Mertl. "Le plateau actuel des ventes de voitures à combustion va encore durer, puis baisser légèrement. La croissance vient maintenant de plus en plus des voitures électriques". L'année dernière, BMW a vendu près de 2,6 millions de voitures, et d'ici 2030, le groupe vise des ventes de trois millions de voitures.

Le "carnet de commandes actuel s'étend jusqu'au deuxième trimestre. La demande est toujours là", a déclaré Mertl. Toutefois, la pression sur les prix de vente augmente avec l'intensification de la concurrence : "Malgré notre forte discipline en matière de prix, les remises dans certaines fourchettes de prix seront un thème".

En ce qui concerne le concurrent Mercedes-Benz, qui mise fortement sur des voitures de luxe très rentables, le directeur financier de BMW a déclaré : "C'est bien sûr déjà d'avoir plus de dix pour cent de parts de ventes dans ce segment de prix élevé. Nous en avons environ cinq pour cent". Mais BMW n'est pas en mauvaise posture, la Série 7 s'impose bien. "Nous avons le potentiel pour dépasser les cinq pour cent."/rol/DP/nas