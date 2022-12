BMW : lance la production d'un modèle à l'hydrogène

Le BMW Group lance la production de son modèle BMW iX5 Hydrogen. La fabrication du véhicule à hydrogène de petite série a lieu dans l'usine pilote du Centre de recherche et d'innovation de Munich (FIZ).Le tout premier véhicule d'activité sportive (SAV) doté de la technologie de la pile à combustible à hydrogène a déjà achevé un programme intensif de tests dans des conditions exigeantes au cours de la phase de développement.Il sera maintenant utilisé comme démonstrateur technologique pour une mobilité localement sans carbone dans des régions sélectionnées à partir du printemps 2023.'L'hydrogène est appelé à gagner en importance pour la mobilité individuelle et nous considérons qu'un mélange de systèmes de propulsion électrique à batterie et à pile à combustible est une approche judicieuse à long terme', déclare Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG chargé du développement.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.