BMW : lève le voile sur son futur modèle phare

11/11/2020 | 15:45

À un an de son lancement sur le marché prévu fin 2021, le groupe BMW donne un premier aperçu de la future BMW iX, toujours en phase de développement.



Le véhicule a été développé pour une mobilité purement électrique et exploitera les dernières innovations en matière de conduite automatisée et de connectivité, assure le constructeur.



BMW s'appuie sur une conception légère et intelligente avec une utilisation intensive de matériaux naturels et recyclés. Le groupe propulseur a d'ailleurs été fabriqué de manière durable sans utiliser de matières premières critiques (terres rares) et développera 500cv.



Par ailleurs, la technologie de charge rapide permettra de charger la batterie de 10 à 80% en moins de 40 minutes. Une charge de seulement 10 minutes sera suffisante pour parcourir 120 kilomètres.



La BMW iX entrera en production à l'usine BMW de Dingolfing à partir du second semestre 2021.



