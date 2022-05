BMW : mise en place de procédés de recyclage en Chine

Le groupe BMW annonce renforcer son engagement à atteindre atteindre la neutralité climatique et développer massivement le recyclage. Ainsi, pour la première fois en Chine, le groupe BMW, via la BMW Brilliance Auto-motive joint venture (BBA), a mis en place une boucle fermée de recyclage pour la réutilisation du nickel, du lithium et du cobalt contenu dans les batteries haute tension.



Ces batteries sont issues de véhicules entièrement ou partiellement électriques mais aussi de systèmes de test ou de rebuts de production. A l'avenir, les éléments en provenance de véhicules hors d'usage pourront aussi être réutilisés, indique le constructeur.



Dans ce cadre, BBA travaille avec un recycleur local qui démonte les batteries usagées et utilise des technologies permettant de récupérer un pourcentage élevé des matières premières telles que le nickel, lithium et le cobalt des cellules de la batterie.



Les matières premières ainsi obtenues sont ensuite utilisées dans la production de nouvelles cellules de batterie pour le groupe BMW. Ce procédé permet de préserver les ressources tout en réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 70% par rapport à l'utilisation de matières premières nouvellement extraites.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.