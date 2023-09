BMW se tourne à nouveau vers la marque "Neue Klasse" - cette fois-ci sous la forme d'un véhicule électrique - alors que le constructeur automobile allemand cherche à reproduire ses succès passés pour rattraper le pionnier Tesla.

Au début des années 1960, BMW était une entreprise en difficulté à l'avenir incertain, éclipsée par Volkswagen, Mercedes-Benz et les géants de Détroit.

Les dirigeants de l'entreprise ont tout misé sur une nouvelle voiture qu'ils ont baptisée "Neue Klasse", ou "nouvelle classe". Lancée en 1962 sous le nom de BMW 1800, la Neue Klasse a mis le constructeur allemand sur la voie de devenir "la machine à conduire ultime" et l'une des marques les plus prospères de tous les secteurs d'activité.

Aujourd'hui, BMW est à la croisée des chemins et se tourne à nouveau vers la "Neue Klasse" pour définir une nouvelle orientation stratégique.

BMW a présenté samedi au salon de l'automobile de Munich un prototype de véhicule électrique "Neue Klasse" (EV) de la taille de l'actuelle série 3, la ligne de modèles la plus vendue de la société.

Le véhicule d'exposition est doté d'un affichage panoramique "tête haute" projeté sur le pare-brise, ainsi que d'éléments de design BMW traditionnels tels qu'un angle distinctif - le pli Hofmeister, du nom du concepteur de la Neue Klasse originale - dans les vitres latérales arrière et l'écran du tableau de bord.

"Nous voulons que cette génération de véhicules soit si moderne qu'elle donne l'impression d'avoir sauté une génération", a déclaré Adrian van Hooydonk, designer en chef de BMW. "C'est nécessaire en raison de l'arrivée de nouveaux acteurs. Vous connaissez le débat en cours : Oh, un OEM (fabricant) traditionnel de plus de 100 ans peut-il franchir cette étape ? Nous le pouvons et nous le voulons.

La voiture d'exposition préfigure un effort de plusieurs milliards d'euros pour combler le fossé technologique avec Tesla et d'autres fabricants de VE qui gagnent des clients avec des modèles et des fonctionnalités logicielles que de nombreuses BMW actuelles ne peuvent pas égaler.

Pourtant, BMW a été relativement précoce dans l'adoption des VE avec le lancement de la compacte i3 en 2013 - une voiture qui n'a jamais été vendue en grandes quantités et qui a finalement été abandonnée en 2022.

"Neue Klasse est de loin l'investissement le plus important de notre histoire. En effet, la technologie que nous utilisons dans l'ensemble de BMW est entièrement nouvelle dans tous les domaines, sans exception", a déclaré Frank Weber, directeur de la technologie de BMW, lors d'une interview en amont de l'événement de Munich.

Les dirigeants de BMW n'ont pas divulgué le montant total de l'investissement. La société investit 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) dans la fabrication de nouvelles batteries et l'assemblage de la Neue Klasse dans une usine en Hongrie, l'une des premières à commencer à construire les véhicules.

Lorsque les véhicules de la Neue Klasse commenceront à sortir des chaînes de montage en 2025, ils arriveront 13 ans après que Tesla a lancé la Model S et redéfini la machine à conduire ultime pour de nombreux clients aisés. Tesla et d'autres start-ups spécialisées dans les véhicules électriques utilisent déjà des éléments clés de la conception Neue Klasse, tels que le bloc-batterie qui fait partie de la structure de la carrosserie du véhicule afin de réduire le poids et les coûts d'assemblage.

UNE OFFRE COMPÉTITIVE

Les nouveaux modèles compacts de BMW entreront dans un segment concurrentiel où Tesla a entamé une guerre des prix. BMW n'a pas annoncé de prix pour la Neue Klasse.

Il s'agira d'une offre très compétitive", a déclaré le directeur général Oliver Zipse aux journalistes avant le salon. "Nous ne nous exclurons pas de ce marché.

Tesla a également redéfini le modèle commercial autour du véhicule : vente directe aux clients, utilisation de mises à jour logicielles en direct pour ajouter des fonctionnalités et collecte constante de données sur le véhicule pour améliorer l'aide à la conduite et d'autres fonctionnalités.

Evangelos Simoudis, investisseur en capital-risque dans la Silicon Valley et expert en stratégies logicielles pour les véhicules, a déclaré : "Une transformation à multiples facettes doit avoir lieu" pour les constructeurs automobiles établis tels que BMW.

Les véhicules de la Neue Klasse seront alimentés par des batteries cylindriques de 48 millimètres de diamètre et de différentes longueurs. La taille et la forme de ces batteries sont similaires à celles que Tesla prévoit d'utiliser dans son Cybertruck et dans d'autres modèles.

La Neue Klasse vise une réduction de 50 % du coût des batteries et une augmentation de 25 % de l'autonomie par kilowattheure, une mesure d'efficacité, ont déclaré les dirigeants.

BMW a commencé à rénover son usine d'assemblage principale de Munich, adjacente au siège de la société, pour construire les véhicules de la Neue Klasse, qui remplaceront à terme les modèles à combustion actuels, notamment la berline de la série 3 et les véhicules utilitaires X3.

Les systèmes logiciels et la technologie des batteries qui sous-tendent les véhicules "Neue Klasse" constitueront pour BMW un défi tout aussi important, sinon plus, que la transformation de la production.

Les véhicules Neue Klasse seront dotés de quatre "super-cerveaux" qui contrôleront la propulsion, les systèmes d'aide à la conduite, l'infodivertissement et d'autres fonctions, a indiqué M. Weber. BMW développe le système d'aide à la conduite avec le fabricant de puces Qualcomm. Elle développe en interne les contrôleurs de propulsion et de châssis, a précisé M. Weber.

BMW mise sur l'affichage tête haute, projeté sur le pare-brise, pour contrer les grands écrans vidéo que Tesla, Mercedes et d'autres utilisent pour diffuser des cartes, de la musique, des conférences téléphoniques et des jeux vidéo aux conducteurs et aux passagers. Les constructeurs automobiles proposent depuis des années de petits affichages tête haute.

"Nous sommes convaincus que l'affichage tête haute est le meilleur moyen d'afficher des informations", a déclaré Stephan Durach, vice-président senior chargé du développement de la société connectée.

Le développement des affichages à grande échelle sur le pare-brise n'a pas été facile, a déclaré M. Durach lors d'une interview. "Cela touche à l'architecture globale de la voiture. Vous vous débarrassez du groupe d'instruments, vous faites vos volants d'une manière différente".

(1 $ = 0,9263 euro) (Reportage de Joe White, édition de Mark Potter)