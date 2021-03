BMW bondit de 5,01% à 84,53 euros l’action sur la place de Francfort, dans le sillage de ses perspectives 2021 et de l’accélération de sa transition vers l'électrique. Après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19, le constructeur automobile allemand vise pour 2021 une « progression significative » de son bénéfice avant impôt, une « solide augmentation » de ses livraisons de véhicules et une marge d’Ebit située entre 6% et 8% dans sa branche Automobile.



" Le groupe BMW a des projets ambitieux pour 2021 ", a déclaré Oliver Zipse, le président du Directoire. " Nous avons entamé la nouvelle année avec une bonne dynamique et prévoyons de revenir à un niveau d'avant crise le plus rapidement possible - et même d'aller encore plus loin ", a ajouté le dirigeant.



En parallèle de ses perspectives 2021, BMW a également fait part de sa volonté d'accélérer dans l'électrique. Cela est notamment illustré par l'avancement de 3 mois cette année du lancement de la i4.



D'ici fin 2025, le concurrent de Volkswagen et Daimler veut écouler 2 millions de véhicules électriques. Il vise aussi une croissance annuelle moyenne de plus de 50% de ses ventes sur ce segment d'ici fin 2025, puis de plus de 20% jusqu'à 2030. Au total, durant les dix années à venir, le groupe de Munich veut écouler dix millions de modèles 100% électriques.



En 2030, la technologie électrique devrait représenter au moins la moitié des ventes mondiales du groupe, assure BMW. A cette même date, le groupe cherche à réduire de 80% les émissions de CO2 par véhicule produit par rapport à 2019.



En 2020, la pandémie de Covid-19 avait impacté le groupe. L'an dernier, le bénéfice net a reculé de 23,2% à 3,86 milliards d'euros et le bénéfice avant impôt a fondu de 26,6% à 5,22 milliards d'euros. En parallèle, les livraisons ont faibli de 8,4% à environ 2,32 millions d'unités et le chiffre d'affaires a décliné de 5% à 98,99 milliards d'euros.



Compte tenu de ces éléments, BMW proposera un dividende de 1,90 euro par action à ses actionnaires au titre de l'exercice 2020.



Du côté des analystes, Oddo BHF a jugé les perspectives 2021 globalement en ligne avec les attentes. Si l'accélération dans l'électrique va clairement dans la bonne direction, le broker n'est pas sûr que cela suscitera autant d'enthousiasme que les nombreuses annonces en la matière réalisées par Volkswagen cette semaine. Au final, Oddo BHF affiche une recommandation Sous-performance et un objectif de cours de 65 euros sur le titre BMW.