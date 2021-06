BMW : soutient la recherche en informatique quantique

Le groupe BMW fait savoir aujourd'hui qu'il compte soutenir la recherche sur l'informatique quantique à l'Université technique de Munich (TUM). Un accord a été signé entre les deux structures afin d'établir une chaire dédiée aux 'Algorithmes quantiques et Applications'.



BMW Group va mobiliser 5,1 ME sur six ans pour cette chaire, les équipements et le personnel. L'idée? Combler le fossé entre la recherche fondamentale exceptionnelle menée en Allemagne et son application spécifique dans l'industrie.



Le titulaire de la chaire conduira ainsi des recherches appliquées sur des problèmes et des questions spécifiques dans le domaine de l'informatique quantique tout en établissant un échange continu de connaissances et de découvertes entre TUM et le groupe BMW.



BMW avait reconnu l'importance de l'informatique quantique dès 2017. Il y a quelques jours, le groupe avait aussi annoncé faire partie d'un groupe de dix grandes entreprises allemandes ayant fondé un Consortium sur les technologies quantiques et leurs applications (QUTAC).





