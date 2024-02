BMW : nouvelle recrue dans l'équipe de communication

Le 09 février 2024

BMW annonce le recrutement, depuis le 1er février, de Sourour Stanke (44 ans) au sein de l'équipe de direction des Global Corporate Communications.



En tant que responsable du département central ' Stratégie, services, maison des médias, communication du marché Europe, Chine ', elle rapportera directement à Maximilian Schöberl, vice-président principal de la communication d'entreprise et des affaires publiques.



Sour Stanke possède plus de 20 ans d'expérience en leadership dans des sociétés opérant à l'échelle mondiale.

Depuis 2017, elle occupait le poste de responsable de la communication d'entreprise et des affaires gouvernementales chez Giesecke+Devrient.





