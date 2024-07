BMW : obtient la certification 'CCC Digital Key'

Le groupe BMW annonce être le premier constructeur automobile à obtenir la certification 'CCC Digital Key' délivrée par le Car Connectivity Consortium (CCC), une structure qui regroupe des fabricants automobiles, de smartphones, de semi-conducteurs et de fournisseurs de sécurité et qui promeut la connectivité entre véhicules et appareils mobiles.



La certification vient mettre en avant l'accès numérique aux véhicules chez BMW, attestant que leur clé numérique répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité du CCC.



Membre du CCC depuis 2017, BMW a joué un rôle de leader dans le développement de ces technologies.



Kai Barbehön, responsable du développement de l'unité de contrôle central et de l'alimentation électrique chez BMM estime que l'obtention de certification renforce la position du constructeur en tant que 'leader en matière d'accès innovant et pratique aux véhicules'.



