Bayerische Motoren Werke AG :

* BMW OF NORTH AMERICA REPORTS Q2 2023 U.S. SALES RESULTS

* BMW NORTH AMERICA- AU PREMIER SEMESTRE 2023, BMW A VENDU 17 964 VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES, DÉPASSANT DÉJÀ LES TOTAUX DE L'ANNÉE 2022.

* BMW NORTH AMERICA - LES VENTES DE LA MARQUE BMW AUGMENTENT DE 11,5 % AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022.

* LES VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES REPRÉSENTENT 12,9 % DES VENTES TOTALES DE LA MARQUE BMW AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 PAR RAPPORT AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2022.

* BMW NORTH AMERICA- Q2 2023 MINI SALES INCREASE BY 47.8% VS Q2 2022.