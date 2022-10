BMW : partenariat avec AirConsole autour des jeux à bord

Le groupe BMW annonce la mise en place d'un partenariat avec AirConsole, une plate-forme de jeux disposant d'un catalogue'vaste et diversifié', afin de proposer des jeux, dès l'année prochaine, dans les nouveaux véhicules BMW.



Il est ainsi prévu que les jeux soient intégrés directement à l'intérieur du système de divertissement du véhicule. La technologie AirConsole permet d'ailleurs de diffuser instantanément des jeux en direct et de les contrôler à l'aide de smartphones, précise BMW.



'Avec AirConsole, nous tirerons parti de technologies innovantes combinées à une grande variété de jeux amusants et multijoueurs. Cela fera de chaque situation d'attente à l'intérieur du véhicule un moment agréable ', a déclaré Stephan Durach, vice-président 'Connected Company Development' du groupe BMW.



Les joueurs n'auront besoin que d'un smartphone, qui servira de contrôleur de jeu, et de l'écran incurvé BMW. La connexion sera établie en scannant un QR code dans le véhicule. 'Les joueurs pourront alors profiter instantanément d'un gameplay divertissant', conclut le constructeur allemand.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.