BMW : présente son modèle i Vision Dee à l'occasion du CES

A l'occasion du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le groupe BMW a présenté la BMW i Vision Dee, soit une berline intermédiaire futuriste dont le nom 'Dee' signifie Digital Emotional Experience. L'idée est justement de ' créer un lien encore plus fort entre les gens et leurs voitures à l'avenir ', explique la marque.



Ainsi, ' les futures fonctions numériques iront bien au-delà du niveau des systèmes de commande vocale et d'aide à la conduite que nous connaissons aujourd'hui '.



BMW évoque notamment l'affichage tête haute qui s'étendra sur toute la largeur du pare-brise, une innovation qui sera d'ailleurs disponible dans les modèles de la NEUE KLASSE dès 2025.



Le groupe BMW annonce aussi avoir affiné son utilisation de la technologie de changement de couleur, E Ink, la BMW i Vision Dee pouvant désormais changer son extérieur avec un choix de 32 couleurs.



'Avec la BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le matériel et le logiciel fusionnent. De cette façon, nous sommes en mesure d'exploiter tout le potentiel de la numérisation pour transformer la voiture en un compagnon intelligent ', résume Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG.





