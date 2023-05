BMW : production de la NEUE KLASSE en Chine à partir de 2026

Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG, a annoncé aujourd'hui que les véhicules de la NEUE KLASSE seraient produits en Chine, à Shenyang, par BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) à compter de 2026.



Les batteries haute tension des véhicules seront également fabriquées localement, indique le responsable.



Dans le cadre de ce projet, BBA investit 10 milliards de RMB (soit environ 1,3 milliard d'euros) dans un futur site, qui produira notamment les cellules de batterie destinées à la sixième génération de batteries haute tension à partir de 2026.



' D'une petite usine d'assemblage avec un nombre limité d'unités, nos usines de Shenyang sont devenues notre plus grand site de production au monde. Aujourd'hui, 20 ans après le démarrage initial de la production de notre joint-venture, je suis ravi d'annoncer la production locale du NEUE KLASSE en Chine ', souligne Milan Nedeljković.





