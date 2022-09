BMW : promeut les camions à hydrogène

En septembre 2022, le ministère fédéral allemand du numérique et des transports (BMDV) a approuvé la demande de financement du projet de recherche en consortium HyCET (Hydrogen Combustion Engine Trucks) dirigé par le groupe BMW.



Le projet de recherche vise à démontrer le potentiel de durabilité des camions équipés de moteurs à combustion à hydrogène pour la logistique des transports.



L'utilisation d'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables permettra à l'avenir une logistique longue distance sans CO2.



Le projet de recherche représente un volume d'investissement de 19,5 millions d'euros, dont 11,3 millions d'euros seront financés par le ministère fédéral du numérique et des transports.



'La technologie de l'hydrogène nous offre la possibilité de repenser la mobilité', déclare Daniela Kluckert, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral du numérique et des transports.



Le réseau s'est fixé pour objectif de développer deux camions de 18 tonnes et deux camions de 40 tonnes équipés de moteurs à combustion à hydrogène qui seront testés dans le cadre de la logistique régulière des transports de BMW Group et de DEUTZ.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.