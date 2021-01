BMW : revisite la communication de sa filiale Motorrad

BMW annonce que la stratégie de communication de sa filiale moto, BMW Motorrad, va être optimisée via de nouveaux formats live et numériques qui ont vocation à remplacer petit à petit les traditionnelles apparitions de BMW Motorrad dans les salons traditionnels.



'A l'avenir, ce réalignement stratégique de la communication (...) nous permettra d'inspirer encore plus de personnes dans le monde à travers les produits et offres BMW Motorrad et de les aborder de manière ciblée, de façon optimale', analyse le Dr Markus Schramm, directeur de BMW Motorrad.



Le constructeur souligne d'ailleurs plusieurs avantages de la communication numériques: 'des lancements de produits plus flexibles', une 'interaction plus intensive avec tous les groupes cibles' ainsi 'qu'une portée accrue de l'information.'



BMW Motorrad continuera toutefois à présenter sa gamme de produits aux visiteurs lors de certains salons régionaux dédiés à la moto, précise le constructeur.



