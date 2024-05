BERLIN, 8 mai (Reuters) - BMW a déclaré mercredi s'attendre à une légère baisse de son bénéfice avant impôts cette année, en raison de l'augmentation des coûts de recherche et de développement, de production et de personnel, ainsi que de la baisse des prix des voitures d'occasion.

Le constructeur automobile allemand a fait état d'une baisse de sa marge bénéficiaire au premier trimestre dans son segment automobile, la hausse persistante des coûts ayant pesé sur ses résultats et la demande en voitures de luxe en Chine étant restée modérée.

La marge avant impôt du groupe est tombée à 8,8%, contre 12,1% un an plus tôt, et en dessous des 9,2% attendus par les analystes dans un consensus fourni par le groupe.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre a légèrement baissé, malgré une augmentation de 1,1% des ventes de voitures.

Pendant la pandémie, les pénuries sur la chaîne d'approvisionnement avaient permis aux constructeurs automobiles d'augmenter les prix de leurs véhicules.

BMW investit massivement dans les véhicules électriques et la modernisation de ses modèles et prévoit des dépenses record en 2024.

"Les investissements nécessaires à l'avenir numérique et électrique de notre entreprise n'ont jamais été aussi élevés," a déclaré le directeur financier du groupe Walter Mertl dans un communiqué.

Le bénéfice avant impôt du groupe au premier trimestre a chuté de 18,9% pour atteindre 4,1 milliards d'euros, dépassant néanmoins les 3,9 milliards attendus par les analystes.

Les ventes de voitures entièrement électriques ont augmenté de 28% pour atteindre 83.000 véhicules au cours du trimestre.

