FRANCFORT (dpa-AFX) - Les résultats annuels annoncés dans l'après-midi ont fait chuter les actions de BMW jeudi. Dans une première réaction, elles ont tout d'abord étendu leurs gains et se sont rapprochées de leur plus haut niveau intermédiaire de fin février, à 110,42 euros. Mais elles ont ensuite rapidement plongé dans le rouge et n'ont pu se rattraper que juste en dessous de la barre des 105 euros. En dernier lieu, la décote était de 1,6 pour cent à 106,78 euros.

Les premières réactions positives sur le marché ont été motivées par le fait que le constructeur automobile a obtenu de meilleurs résultats que prévu en termes de flux de trésorerie disponible. Les investisseurs espéraient toutefois de meilleures nouvelles concernant la marge opérationnelle de l'activité automobile. Il a été dit que celle-ci n'a pas atteint les attentes au quatrième trimestre. Des coûts élevés et la chute des prix de l'automobile auraient récemment eu des répercussions sur la rentabilité.

Avec 8,5 pour cent, la marge de la construction automobile au dernier trimestre était inférieure à la moyenne annuelle. Elle a ainsi stagné à la valeur du même trimestre de l'année précédente, alors que sur l'ensemble de l'année, elle a augmenté de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 9,8 pour cent. Les analystes s'attendaient à une valeur légèrement meilleure de 9,9 %. Au final, le bénéfice réalisé par BMW en 2023 a diminué d'un bon tiers pour atteindre 12,2 milliards d'euros. La raison en est surtout les effets d'évaluation qui avaient gonflé le bénéfice de l'année précédente.

Avant l'annonce des chiffres, l'action BMW avait évolué jeudi jusqu'à 1,4 pour cent en plus. Avec une hausse de près de six pour cent, elles se situent jusqu'à présent dans la moyenne du Dax cette année, même si l'indice directeur allemand a gagné plus de sept pour cent en 2024./tih/men/stk