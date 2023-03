BMW : un bénéfice élevé à 18,5 milliards d'euros (+49,1 %)

BMW Group annonce avoir atteint ses objectifs pour 2022. Le constructeur premium a considérablement augmenté l'EBT du groupe (23 509 millions d'euros/+46,4 %) et le bénéfice net (18 582 millions d'euros/+49,1 %) par rapport à l'année précédente.



Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé à 142 610 millions d'euros (+28,2 %).



BMW estime que cette évolution positive peut être attribuée à l'amélioration des prix et aux effets positifs du mix-produit, ainsi qu'à la consolidation complète de la coentreprise chinoise, BMW Brilliance Automotive (BBA). Cette dernière a apporté 5 011 millions d'euros le 11 février dernier à un flux de trésorerie disponible nettement plus élevé de 11 071 millions d'euros dans l'automobile.



' Cela montre que ceux qui abordent la transformation en maintenant un haut niveau de flexibilité, peuvent réaliser de solides performances, même dans des conditions volatiles. Nous continuerons sur cette voie à l'avenir ', a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW.



