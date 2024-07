BMW : une nouvelle réduction de CO2 dans la production

BMW utilise l'épuration électrique des gaz d'échappement dans ses premiers ateliers de peinture. Il s'agit d'une ouvelle étape dans la réduction des émissions de CO2 liées à la production. L'épuration thermique est alimentée par l'électricité.



Le groupe utilise donc désormais l'énergie électrique pour l'épuration des gaz d'échappement dans ses premiers ateliers de peinture.



Les températures élevées nécessaires à la purification thermique des gaz d'échappement des cabines de peinture et des zones de séchage peuvent désormais être générées par l'électricité. Il est ainsi possible de réaliser un processus de production supplémentaire sans utiliser de gaz naturel.



Les premiers systèmes ont déjà été testés à l'usine de Regensburg et à BMW Brilliance en Chine, et l'usine de Dingolfing a converti une ligne de peinture pour le nouveau système qui sera utilisé dans la production en série. Lorsque la nouvelle usine de BMW entrera en service à Debrecen en 2025, elle utilisera que cette nouvelle méthode.



Michele Melchiorre, responsable du système de production, de la planification, de l'atelier d'outillage et de la construction d'usines au sein du BMW Group : ' Pour d'autres processus de l'atelier de peinture à forte consommation d'énergie, tels que le séchage des véhicules et le chauffage de l'eau, il existe déjà des solutions permettant de travailler sans gaz naturel. L'épuration électrique des gaz d'échappement est donc la dernière étape qui permettra au BMW Group de faire fonctionner ses ateliers de peinture avec de l'énergie régénérative à l'avenir. '





