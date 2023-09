BMW : une nouvelle série 5 berline hybride rechargeable

Le 27 septembre 2023 à 17:20 Partager

La nouvelle BMW série 5 berline est désormais également disponible avec une motorisation hybride rechargeable.



Après la BMW i5 entièrement électrique et les modèles à moteur thermique dotées de la technologie hybride légère de 48 volts, la gamme sera élargie à partir de novembre 2023 pour inclure les modèles BMW 530e Berline et BMW 550e xDrive Berline.



La nouvelle BMW Série 5 Berline propose désormais toute la gamme de technologies de propulsion électrifiée.



Deux modèles hybrides rechargeables seront donc déjà lancés en novembre 2023. La BMW 530e et la BMW 550e xDrive Berline peuvent être commandées dès maintenant.



Les deux modèles sont équipés de la dernière technologie BMW eDrive pour les systèmes hybrides rechargeables, qui est combinée dans la BMW 530e Berline avec un moteur essence quatre cylindres et dans la BMW 550e xDrive Berline avec un moteur essence six cylindres en ligne de BMW. La dernière génération modulaire Efficient Dynamics du Groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.