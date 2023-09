BMW : va investir plus de 100ME à Wackersdorf

Le groupe va investir plus de 100 millions d'euros d'ici 2026 dans un nouveau centre de test de batteries sur le site de Wackersdorf d'ici 2026.



Les premières batteries haute tension seront mis en service dès la mi-2024. Le site comprendra une surface totale de 8 442 m2.



L'investissement d'environ 100 millions d'euros sera principalement axé sur la technologie complexe des bancs d'essai et sur les mises à niveau des infrastructures existantes du bâtiment nécessaires à leur fonctionnement.



' Le site de Wackersdorf du groupe BMW est en passe de devenir un centre majeur de la transformation vers l'électromobilité ', a déclaré le directeur du site Christoph Peters.



