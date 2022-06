BMW : va produire des moteurs électriques à Steyr (Autriche)

BMW annonce que son site de Steyr (Autriche) accueillera la production et le développement des moteurs électriques du groupe à compter de 2025.



Le groupe BMW investira environ un milliard d'euros dans le développement des compétences dans ce domaine d'ici 2030.



L'augmentation significative de la capacité, qui a été annoncée par l'entreprise lors d'un événement organisé ce jour garantira que l'usine de Steyr reste la principale usine de transmission électrique du constructeur.



' Cette usine développe et fabrique des moteurs à combustion pour nos marques BMW et MINI depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, un véhicule BMW Group sur deux dans le monde a déjà un 'coeur' construit à Steyr. À partir de 2025, nous développerons et produirons également la prochaine génération de moteurs électriques ici ', explique Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production.



A terme, la capacité de production de l'usine devrait atteindre 600 000 unités par an.





