MUNICH/STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur automobile BMW a augmenté ses ventes au troisième trimestre et a défendu sa première place dans le segment premium mondial. En revanche, Mercedes-Benz a vendu moins de voitures au troisième trimestre et a évoqué des changements de modèles et des problèmes de livraison. Pour les deux groupes, la Chine est en difficulté. Mais c'est de là que sont venues mardi les bonnes nouvelles pour le secteur : après un creux en été, les livraisons de voitures ont à nouveau augmenté en septembre, selon l'association professionnelle PCA.

Pieter Nota, directeur des ventes de BMW, a déclaré mardi à Munich que l'entreprise était sur la bonne voie pour atteindre une solide croissance des ventes sur l'ensemble de l'année. Au troisième trimestre, les ventes ont augmenté de près de 6 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre environ 622 000 voitures. Au cours des neuf premiers mois, les ventes ont augmenté de 5 pour cent pour atteindre 1,836 million de voitures.

Malgré quelques accrocs dans les chaînes d'approvisionnement, BMW a pu construire et livrer plus de véhicules que l'année précédente. Les modèles haut de gamme onéreux et les véhicules entièrement électriques ont été les moteurs de la croissance. Les entrées de commandes sont restées élevées, a indiqué BMW.

Mercedes-Benz a vendu près de 511 000 voitures au troisième trimestre, soit quatre pour cent de moins que l'année précédente à la même période. Les ventes ont été freinées par le changement de modèle de la Classe E et des modèles AMG, ainsi que par la disponibilité limitée du GLC, en raison de problèmes de livraison chez un fournisseur. Au terme des neuf premiers mois, Mercedes-Benz a vendu 1,530 million de voitures, soit deux pour cent de plus que l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, la marque de Stuttgart vise des ventes au niveau de l'année précédente.

Chez BMW, les voitures électriques se portent également mieux. Entre juillet et fin septembre, le constructeur munichois a augmenté les livraisons de ses voitures à batterie (BEV) des marques BMW et Mini de 80 pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre 94 000 unités. Les ventes de BEV ont également connu "une croissance nettement plus forte que le marché global des BEV au cours des neuf premiers mois", a déclaré Nota. Les véhicules électriques devraient représenter 15 pour cent des ventes totales cette année.

Au troisième trimestre, Mercedes-Benz a augmenté ses ventes de BEV de 66 pour cent pour atteindre 61 000 voitures à batterie. Environ 11 pour cent de ces véhicules ont été vendus en Allemagne.

En Europe, les deux constructeurs automobiles ont pu augmenter leurs livraisons de 12 et 13 pour cent respectivement - en Chine, par contre, les deux ont connu un ralentissement. Au troisième trimestre, les ventes de BMW en Chine ont baissé de près de deux pour cent pour atteindre environ 210 000 voitures, et celles de Mercedes-Benz de 12 pour cent pour atteindre 196 000 voitures.

L'association professionnelle chinoise PCA a annoncé, sur la base de chiffres provisoires, que les livraisons de voitures aux clients finaux avaient augmenté de 6 pour cent en septembre par rapport au même mois de l'année précédente, pour atteindre 2,03 millions de voitures. Le mois d'août avait déjà enregistré une hausse, alors qu'en juin et juillet, les ventes avaient baissé en comparaison annuelle.

Aux Etats-Unis, BMW a pu augmenter ses ventes de 8 pour cent au troisième trimestre, soit 92 000 voitures. Les ventes de Mercedes-Benz ont diminué de 15 pour cent pour atteindre 64 000 voitures./rol/DP/men