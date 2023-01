Bentley et Rolls-Royce enregistrent des ventes records

CREWE/LONDRES (dpa-AFX) - Les constructeurs britanniques de voitures de luxe Bentley et Rolls-Royce ont livré un nombre record de leurs véhicules l'an dernier. Bentley a vendu 15 174 voitures, soit quatre pour cent de plus que l'année précédente, a annoncé mardi la filiale de VW. Le modèle le plus demandé a été le SUV Bentayga, qui a représenté 42 pour cent des ventes. La Bentley Flying Spur, qui est également proposée en version hybride, a été vendue dans deux tiers des cas en version hybride au Royaume-Uni - dans d'autres pays, la proportion était plus faible.

Rolls-Royce , filiale de BMW, a également vendu plus de voitures que jamais auparavant malgré l'inflation. Selon ses propres chiffres, le constructeur a vendu 6201 voitures, soit une augmentation de 8 %. Pour les deux constructeurs, l'Amérique, l'Europe et l'Asie ont été les principaux marchés. Rolls-Royce a enregistré de nouveaux records de ventes au Royaume-Uni et en Allemagne, entre autres./swe/DP/jha