WASHINGTON (dpa-AFX) - Le président américain Joe Biden a accusé la Chine de pratiques économiques déloyales, justifiant ainsi son annonce de droits de douane américains plus élevés sur les voitures électriques et autres produits chinois. "La Chine a fortement subventionné tous ces produits et a poussé les entreprises chinoises à produire bien plus que ce que le reste du monde peut absorber", a déclaré Biden mardi lors d'un discours dans les jardins de la Maison Blanche. Ensuite, les produits excédentaires seraient jetés sur le marché à des prix injustement bas et les autres producteurs du monde entier seraient mis sur la touche. "Ce n'est pas de la concurrence, c'est de la triche", a déclaré Biden.

Biden a souligné qu'il souhaitait une concurrence loyale avec la Chine, pas un conflit. "Et nous sommes mieux placés que quiconque pour gagner cette compétition économique contre la Chine au 21e siècle", a-t-il déclaré. "Parce que nous investissons à nouveau en Amérique et dans les travailleurs américains. Et parce que nous nous battons maintenant contre les pratiques économiques déloyales du gouvernement chinois".

Biden bloque la route des voitures électriques chinoises vers les États-Unis en imposant des droits de douane spéciaux de 100 pour cent. En outre, le gouvernement américain impose des droits de douane nouveaux ou fortement augmentés, entre autres sur les cellules solaires, les semi-conducteurs, les grues portuaires et les articles médicaux tels que les canules et les masques de protection. La Chine accuse Biden de manœuvre électorale et menace d'en tirer les conséquences. "Les États-Unis devraient immédiatement corriger leurs mauvaises pratiques et annuler les droits de douane supplémentaires imposés à la Chine", a déclaré un communiqué du ministère chinois du Commerce./tro/DP/men