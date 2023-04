C'est en Bavière que l'on trouve les plus fortes densités de motos.

(Dans l'avant-dernière phrase du premier paragraphe, lire : "devant le (et non les) district(s) du Haut-Palatinat Cham avec 107,8 et Lindau am Bodensee (et non Schwandorf) avec 104,9". Schwandorf arrive en quatrième position avec 104,1.

FLENSBURG (dpa-AFX) - Nulle part en Allemagne, la densité de motos n'est aussi élevée qu'en Bavière. Les onze districts d'immatriculation du pays qui comptent le plus grand nombre de motos à deux roues pour 1000 habitants se trouvent en Bavière, selon une analyse des chiffres de l'Office fédéral de l'automobile réalisée par l'agence de presse allemande. Le leader incontesté est Freyung-Grafenau, en Basse-Bavière, avec 116,7 motocyclettes pour 1000 habitants, devant le district de Cham, dans le Haut-Palatinat, avec 107,8 et Lindau, au bord du lac de Constance, avec 104,9. La valeur la plus élevée en dehors de la Bavière est celle du district du lac de Constance, avec 96,7, à la 12e place.

Selon les statistiques de la KBA, les plus faibles densités de motos se trouvent dans les districts urbains de Rostock, Schwerin et Leipzig, avec respectivement 24,8, 24,9 et 25,9 pour 1000 habitants.

La moyenne nationale est de 57,2 motocycles à deux roues pour 1000 habitants. Avec 76,2, la Bavière se situe nettement au-dessus de cette valeur et est également en tête des Länder. Suivent le Bade-Wurtemberg avec 66,3 et la Sarre avec 64,6. Les valeurs les plus basses sont enregistrées dans les villes-États de Brême, Hambourg et Berlin avec respectivement 30,3, 31,6 et 32,2./ruc/DP/zb