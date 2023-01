CES : BMW fait disparaître le tableau de bord et le moniteur d'affichage

LAS VEGAS/MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW veut transformer l'ensemble du pare-brise des voitures en écran large. Lors du salon américain de l'électronique CES à Las Vegas, le constructeur automobile présente la berline futuriste "BMW i Vision Dee" avec un tableau de bord nu. Le compteur de vitesse, le GPS et toutes les autres informations sont affichés sur le pare-brise via un affichage tête haute. "Une anticipation de la prochaine génération de véhicules. À partir de 2025, cette innovation sera disponible sur les modèles de la Nouvelle Classe", a annoncé BMW.

L'intérieur du véhicule de vision semble spartiate et vide : Il n'y a plus de poignées de porte, de tableau de bord, de commandes de température, d'interrupteurs, de boutons - ni d'écran. L'élément de commande central est une série de capteurs placés sur la même surface que le tableau de bord des voitures actuelles. Par la voix ou le geste, le conducteur décide des informations qu'il souhaite voir apparaître sur le pare-brise. Lorsque la voiture est à l'arrêt, il peut masquer la réalité à l'aide de vitres à intensité variable et s'immerger totalement dans des mondes virtuels.

"Avec la BMW i Vision Dee, nous montrons ce qui est possible lorsque le matériel et le logiciel fusionnent", a déclaré le président du directoire Oliver Zipse. La voiture de vision exploite le potentiel de la numérisation et souligne son importance primordiale pour les prochaines générations de voitures.

Le directeur du design de BMW, Adrian van Hooydonk, a déclaré que la voiture elle-même devenait un portail vers le monde numérique. Mais le conducteur garde toujours le contrôle total. Non seulement les commandes et les affichages, mais aussi les matériaux et le design ont été volontairement réduits afin que "rien ne distraie de l'expérience numérique".

"Dès 2025, l'affichage tête haute de série sur toute la largeur du pare-brise sera utilisé sur les modèles de la Nouvelle Classe", a indiqué BMW. La "Nouvelle Classe" repose sur une nouvelle architecture développée pour les voitures à batterie. Elle devrait les rendre aussi rentables que les voitures thermiques aujourd'hui et être introduite dans tout le groupe à partir de 2025.