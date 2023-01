CES/BMW montre une voiture qui parle - Sony présente une marque de voiture

(Nouveautés : autre contexte ajouté, titre et introduction reformulés)

LAS VEGAS (dpa-AFX) - BMW promet une voiture qui parle, tandis que le géant de l'électronique Sony se prépare à attaquer les ténors du secteur avec un nouveau nom de marque : La transformation du secteur automobile pousse la concurrence sur de nouvelles voies. La numérisation transforme la voiture en un ordinateur sur roues - et l'accent mis sur l'intelligence artificielle et les services numériques plutôt que sur les chevaux détermine l'avenir.

BMW a offert un spectacle somptueux pour l'ouverture du salon technologique CES de Las Vegas dans la nuit de mercredi à jeudi : un court-métrage avec Arnold Schwarzenegger et David Hasselhoff, l'acteur de "Terminator" et les légendaires voitures hollywoodiennes Herbie et KITT en direct sur scène. Il y a également eu une démonstration de la façon dont une voiture peut changer de couleur à volonté. Il y a un an, BMW avait déjà montré à Las Vegas une voiture recouverte de cellules à encre électronique, mais qui ne pouvait changer que de blanc à un noir un peu grisâtre.

Mais c'est à l'intérieur de la berline électrique "BMW i Vision Dee" que se trouvent les innovations importantes. Outre le logiciel parlant, qui doit aussi montrer des émotions, on remarque dans le cockpit l'absence des écrans habituels. Au lieu de cela, tout le pare-brise doit devenir un écran large. Le compteur de vitesse, le GPS et toutes les autres informations sont affichés sur le pare-brise via un affichage tête haute. Et on peut choisir d'afficher seulement quelques informations - ou de mélanger des mondes numériques entiers avec l'environnement réel.

La technologie arrivera à partir de 2025 dans la génération de modèles que BMW appelle "Nouvelle Classe", a annoncé le président du groupe Oliver Zipse. "C'est plus qu'une vision", a-t-il assuré. L'intérieur du véhicule semble spartiate : Il n'y a pas de poignées de porte, de tableau de bord, de commandes de température, d'interrupteurs, de boutons. L'élément de commande central est un système de capteurs sur la surface où se trouve le tableau de bord des voitures actuelles. Par la voix ou le geste, le conducteur décide des informations qu'il souhaite voir apparaître sur le pare-brise. Lorsque la voiture est à l'arrêt, il peut masquer la réalité à l'aide de vitres à intensité variable.

Le spectacle avec des voitures de cinéma et de télévision avait également une signification plus profonde : la coccinelle Herbie de VW et la voiture de sport intelligente Kitt de Hasselhoff dans la série "Knight Rider" représentent des machines avec des sentiments. Schwarzenegger, quant à lui, n'est pas seulement apparu récemment en tant que dieu Zeus dans une publicité BMW, mais il a également incarné un robot avec le "Terminator". La voiture en tant que "compagnon" grâce à un logiciel intelligent est en fin de compte la vision d'avenir que Zipse tente de vendre à Las Vegas.

Depuis des années, l'industrie automobile craint que les géants de la technologie comme Apple et Google, qui dominent les plates-formes de smartphones, ne finissent par prendre le contrôle des véhicules. En particulier, certains constructeurs considèrent Carplay d'Apple et Android Auto de Google, qui permettent d'utiliser le smartphone dans le cockpit, comme un cheval de Troie des géants en ligne. Il semble en effet qu'une grande partie de l'activité future sera générée par des services numériques plutôt que par la vente de voitures. Ce n'est pas un hasard si BMW a expérimenté un abonnement payant à la fonction de passage automatique des feux de croisement.

Zipse s'est montré défiant face à ces nouvelles rivalités. Il ne s'agit pas de savoir qui a les écrans les plus grands, la puissance de calcul la plus élevée ou qui écrit le plus de codes logiciels. Ce qui compte, c'est la façon dont les clients vivent la voiture et comment elle leur répond personnellement. Un effet secondaire de l'absence d'écrans dans le cockpit de BMW serait également que les géants du numérique n'auraient pas leur propre interface.

Chez Sony, il y avait eu peu de temps auparavant nettement moins de faste que chez BMW. Le directeur général du groupe, Kenichiro Yoshida, a fait rouler un prototype de manière assez sobre - pour la troisième fois déjà à Las Vegas. Entre-temps, Sony travaille sur ce projet dans le cadre d'une coentreprise avec le constructeur automobile Honda. Et les deux partenaires n'ont laissé planer aucun doute sur le sérieux de leur démarche. Ainsi, en prévision de la commercialisation prévue pour 2026, il existe un nom de marque propre : Afeela.

Pour Afeela, Sony veut notamment mettre en avant ses atouts en matière d'intelligence artificielle, de divertissement et de capteurs de caméra, a déclaré le chef de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno. Le nouveau véhicule s'inspire du design des deux prototypes précédents de Sony, mais ressemble un peu plus qu'auparavant à une Porsche, par exemple dans sa partie arrière. La voiture devrait être équipée de 45 caméras et autres capteurs, notamment pour les fonctions de conduite automatisée. Un détail inhabituel est un écran situé entre les phares avant, qui peut afficher des informations pour les personnes se trouvant devant la voiture.

Contrairement au concept de BMW, le tableau de bord sera entièrement rempli d'écrans. Sony, qui est dans les jeux vidéo avec la Playstation et possède également une société de musique et un studio hollywoodien, veut assurer le divertissement dans la voiture.