CES/Président de BMW : 'La voiture n'est pas un iPhone sur roues

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Le PDG de BMW, Oliver Zipse, ne voit pas l'activité de son entreprise menacée par l'incursion des groupes technologiques dans l'industrie automobile. "Nous n'avons absolument pas peur des acteurs de la tech car nous travaillons avec tous", a déclaré M. Zipse en marge du salon technologique CES de Las Vegas. L'avenir de l'industrie automobile réside dans l'association du matériel et des logiciels, a-t-il ajouté. Pour ce faire, les constructeurs doivent conserver la souveraineté sur les données et "avoir la compétence d'être des intégrateurs de systèmes", a souligné M. Zipse. La complexité des véhicules est un obstacle pour les concurrents tech : "La voiture n'est pas un iPhone sur roues".

Depuis des années, le secteur technologique gagne en influence dans l'industrie automobile. Google et Apple, par exemple, offrent aux utilisateurs de smartphones la possibilité de voir leurs téléphones prendre le contrôle des écrans d'infodivertissement des voitures. Google développe également le système d'exploitation Android, que les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus comme base logicielle dans le cockpit. Waymo, la société sœur de Google, met en place des services de robotaxi et Apple travaille également sur la technologie de conduite autonome. Sony a présenté au CES le prototype d'une voiture développée en collaboration avec Honda, qui devrait être commercialisée en 2026 sous la marque Afeela.

Parallèlement, le secteur de l'automobile est en pleine mutation. La transition vers l'électromobilité apporte de nouvelles architectures de véhicules - et les constructeurs veulent en outre gagner plus d'argent avec des services numériques au-delà de la vente de voitures. M. Zipse voit des limites à la volonté des clients d'acheter des fonctions automobiles supplémentaires, par exemple dans le cadre d'un abonnement : S'ils paient 50 000 euros pour une voiture, "ils ne peuvent pas dire que tout n'est pas encore inclus". Et si quelqu'un ne s'abonne pas à une technologie intégrée, "c'est qu'ils l'ont installée gratuitement".

Le PDG de BMW est sceptique quant aux perspectives de marché des systèmes actuels de conduite autonome, dans lesquels la voiture peut prendre le contrôle dans certaines situations et où la responsabilité incombe au constructeur pendant ce temps. Selon la classification habituelle, il s'agit du niveau 3 de la conduite autonome. Au niveau 4, une voiture ne conduit elle-même que dans des conditions prédéfinies, mais l'intervention humaine ne doit plus être nécessaire.

Le concurrent de BMW, Mercedes, vend depuis l'année dernière un système de niveau 3 sur certains modèles, qui prend le contrôle et l'adhérence sur les autoroutes à des vitesses allant jusqu'à 60 kilomètres par heure, jusqu'à ce que l'homme reprenne le contrôle à la demande.

M. Zipse estime qu'à l'heure actuelle, l'état de la technique n'est pas encore suffisant pour constituer un modèle commercial : "Un système de niveau 3, que ce soit à 60, 80 ou 120 kilomètres par heure, qui s'éteint en permanence dans un tunnel, s'éteint par temps de pluie, s'éteint dans l'obscurité, s'éteint par temps de brouillard - à quoi bon ? Aucun client ne l'achète". Personne ne veut non plus être dans les chaussures d'un constructeur qui interprète mal une situation de circulation pendant la phase de responsabilité, par exemple lorsque le contrôle est rendu au conducteur. "Nous ne prenons pas ce risque."/so/DP/stk