CES : une technologie automatisée pour mettre à jour plus rapidement les cartes numériques

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Le service de cartographie Here, propriété de constructeurs automobiles allemands, veut adapter plus rapidement ses cartes routières numériques à la réalité. La nouvelle technologie devrait permettre d'automatiser les changements dans les cartes en 24 heures, a annoncé Here mercredi lors du salon technologique CES de Las Vegas.

Le système, appelé UniMap, doit rassembler des données provenant de différentes sources : Par exemple, des images de caméras embarquées, des capteurs radar et des photos aériennes. Chaque heure, 500 millions de kilomètres de points de données GPS et de données de capteurs devraient pouvoir être traités. La position des panneaux de signalisation et des limitations de vitesse est par exemple détectée.

Les cartes de haute précision servent à la conduite automatisée avec des systèmes d'assistance avancés et sont également considérées comme la base du fonctionnement des voitures à conduite autonome. Here fournit notamment les cartes pour les systèmes d'assistance à la conduite automatisée de Mercedes et BMW. Les constructeurs allemands Audi, BMW et Mercedes ont acquis Here en 2015, lorsqu'ils ont racheté le service à Nokia.