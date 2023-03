Chercheurs : la majorité des diesel ont des niveaux d'émissions 'suspects' lors des tests

BERLIN (dpa-AFX) - L'association internationale de recherche environnementale ICCT a constaté, lors d'une analyse globale de tests et d'études réalisés sur plusieurs années, que les émissions de gaz d'échappement de nombreuses voitures diesel en Europe étaient nettement trop élevées. Cette "réévaluation" résumée a été motivée par des jugements de la Cour de justice européenne (CJE) concernant les dispositifs d'invalidation - le nettoyage ne peut être réduit que si des dommages techniques concrets et des risques pour la sécurité menacent.

Néanmoins, selon l'ICCT, 85% des diesels Euro 5 et 77% des diesels Euro 6 présentaient des "émissions élevées suspectes", comme l'ont indiqué les chercheurs mercredi soir. Dans 40 pour cent des cas, des valeurs "extrêmes" d'oxydes d'azote (NOx) nocifs pour la santé ont même été constatées.

Les chiffres ne sont pas basés sur leurs propres enquêtes, mais sur une grande base de données de tests ainsi que sur des évaluations secondaires des tests d'émissions des autorités et des organisations en cours depuis 2016. Un an plus tôt, les manipulations des moteurs diesel de Volkswagen avaient été révélées.

Selon l'ICCT, les données couvrent environ 700 000 voitures de différents pays européens. Les scientifiques ont pris en compte différentes méthodes de mesure - en grande partie la "télédétection", c'est-à-dire les valeurs d'émissions des voitures qui passent depuis le bord de la route, mais aussi des tests avec des appareils de mesure sur le pot d'échappement. Ils ont ensuite mis en relation les valeurs ainsi obtenues avec une valeur seuil pour le type de véhicule concerné.

L'association allemande d'aide à l'environnement (Deutsche Umwelthilfe) a exigé de l'Office fédéral allemand des véhicules à moteur (Kraftfahrt-Bundesamt - KBA) qu'il mette tous les véhicules diesel de normes d'émission 5 et 6 en Allemagne "en conformité avec les dispositions en vigueur et qu'il retire tous les dispositifs d'invalidation non autorisés". Plus de huit millions de voitures sont concernées. Le KBA a déjà fait l'objet d'un recours en justice /jap/DP/jha.