MUNICH (dpa-AFX) - Un accessoire de l'ère de la téléphonie mobile, fabriqué à des milliards d'exemplaires, disparaît des premiers téléphones portables : la carte SIM. Développée en 1991 par l'entreprise munichoise Giesecke+Devrient, celle-ci commercialise désormais une version numérique appelée eSIM, qui se passe de la petite carte en plastique et se présente sous la forme d'une puce intégrée au téléphone. "Aux États-Unis, l'iPhone 14 n'a déjà plus de fente pour une carte SIM, mais seulement une eSIM intégrée", explique Ralf Wintergerst, président du directoire de G+D.

SIM signifie "Subscriber Identity Module" (module d'identité d'abonné). L'objectif initial de ces cartes était d'authentifier de manière univoque les utilisateurs dans le réseau de téléphonie mobile, mais de nombreuses fonctions de sécurité ont été ajoutées entre-temps. L'avantage pratique de l'eSIM réside notamment dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'insérer une carte physique dans la fente - un exercice plus ou moins difficile selon l'habileté de chacun. Jusqu'à présent, les vacanciers ou les voyageurs d'affaires à l'étranger achetaient souvent une deuxième SIM pour éviter une facture de téléphone astronomique. Une eSIM peut contenir plusieurs contrats à la fois.

Mais avec l'eSIM, l'entreprise vise avant tout un groupe cible qui ne téléphone pas et n'utilise pas Whatsapp : Les machines. "Le système eSIM est aujourd'hui également intégré dans des modèles BMW par exemple", explique Wintergerst. "Nous investissons fortement dans des solutions pour l'Internet des objets afin d'étendre les services de connexion entre les appareils connectés".

L'"Internet of Things", appelé "IoT" dans le jargon du secteur, est devenu le véritable marché de croissance. La société d'étude de marché et de conseil hambourgeoise IoT Analytics estime que fin 2022, il y avait 14,3 milliards d'appareils connectés dans le monde, dont près de 2,9 milliards via la téléphonie mobile, comme l'explique un porte-parole. Les autres machines sont en grande partie connectées au monde extérieur via WLAN ou Bluetooth.

Selon les prévisions d'IoT Analytics, il pourrait déjà y avoir 27 milliards de machines et d'appareils connectés d'ici 2027, dont six milliards via la téléphonie mobile. Et un jour pas si lointain, le nombre de machines connectées à la téléphonie mobile devrait dépasser le nombre d'humains sur la planète.

Il existe de nombreuses applications imaginables - en premier lieu des appareils et des machines qui se déplacent ou qui sont éloignés d'un serveur. Les voitures ne sont qu'un exemple. "Notre filiale Mecomo, que nous venons d'acquérir, propose par exemple des services de "track and trace" - littéralement "cherche et trouve" - "et des services pour les grandes entreprises de logistique", explique Wintergerst.

"Cela permet de savoir où se trouve une marchandise à un moment donné. Je pensais que c'était un problème résolu depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas". Même à l'aéroport, les conteneurs à bagages traînent souvent - "et le personnel doit chercher pendant un quart d'heure avant de trouver le bon. On peut résoudre cela relativement facilement", dit le manager.

Le président du directoire de G+D cite un autre exemple, celui de l'agriculture numérique. "Les capteurs permettent de mesurer l'état de l'irrigation et de la croissance des plantes". Comme le capteur doit transmettre les résultats de mesure à un serveur, une connexion est nécessaire. Dans les champs, les pâturages et les vergers, le Bluetooth ou le WLAN ne sont pas utilisables en raison du manque de portée, la solution la plus évidente est la connexion mobile.

En raison de sa croissance rapide, la clientèle des machines est naturellement un marché convoité par les opérateurs téléphoniques. Selon IoT Analytics, Deutsche Telekom se trouvait en 2022 à la cinquième place avec une part de marché mondiale d'un peu plus de cinq pour cent. Comparées à certains clients humains, les machines sont supposées être agréables à utiliser : elles ne se plaignent pas avec colère des coupures radio, mais transmettent des messages d'erreur au plus haut niveau.

"Nous avons livré notre première carte SIM à Mannesmann, quasiment sciée à la main", raconte Wintergerst. "Au fil des années, nous en avons fabriqué environ neuf milliards. Avant, c'était un produit physique pour lequel nous recevions une somme d'argent par pièce".

Selon le manager, la puce eSIM est intégrée lors de la fabrication du téléphone - "et nous recevons des frais de la part des clients pour l'activation et les licences logicielles dans un modèle commercial entièrement numérique".

Entre-temps, il existe d'autres fabricants de cartes SIM que G+D. Il est impossible de savoir combien de cartes ont été produites dans le monde depuis le lancement des premiers téléphones portables dans les années 1990. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, il y avait fin 2021 1,7 milliard de contrats de téléphonie mobile rien qu'en Chine, 361 millions aux Etats-Unis et 106 millions en Allemagne. Dans de nombreux autres pays également, il y a plus d'abonnements de téléphonie mobile que d'habitants.

Les téléphones portables ont des cycles de production relativement courts, et de nombreuses personnes aiment acquérir les derniers modèles. Les chiffres de l'association allemande du secteur numérique Bitkom en témoignent : depuis 2006, plus de 284 millions de téléphones portables ont été vendus en République fédérale.

Etant donné que souvent, seuls les téléphones sont changés alors que le contrat est toujours en cours, cela ne peut pas être comparé aux ventes de SIM. Mais il ne fait aucun doute que le nombre de cartes continue d'augmenter.

Mais l'époque de la croissance rapide sur le marché humain est révolue. L'année record en Allemagne a été 2015, avec plus de 26 millions de smartphones vendus dans le pays. Entre-temps, les ventes annuelles se sont stabilisées à un peu plus de 22 millions d'unités. Bitkom s'attend à ce que les ventes de smartphones restent stables à un niveau très élevé dans les années à venir, selon une porte-parole. "Les appareils intelligents tels que les montres intelligentes et autres wearables continuent notamment de progresser."/cho/DP/he