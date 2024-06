FRANCFORT (dpa-AFX) - Les menaces de pénalités européennes sur les voitures électriques chinoises importées affecteraient particulièrement les constructeurs automobiles allemands, notamment en raison des menaces de représailles de la Chine, selon la banque Commerzbank (Coba). "Nous pensons toutefois qu'une escalade vers une guerre commerciale généralisée est globalement peu probable", a souligné Vincent Stamer dans une étude publiée mercredi.

L'économiste a rappelé que les constructeurs automobiles allemands produisent en Chine des véhicules électriques destinés à être réimportés en Europe. Avec l'application des droits de douane européens, qui s'ajoutent aux droits de douane normaux, "cela ne devrait plus être rentable sans une augmentation considérable des prix". En revanche, les constructeurs chinois "disposent de marges bénéficiaires tellement élevées qu'ils peuvent compenser des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 30 pour cent et continuer à exporter leurs voitures vers l'Europe en réalisant des bénéfices".

M. Stamer considère les menaces de représailles de la Chine comme un autre facteur de charge pour Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW. En raison du volume élevé des échanges, les voitures seraient leur cible la plus probable. Stamer a rappelé que la deuxième économie mondiale est un débouché important pour les constructeurs automobiles allemands. La part des exportations automobiles allemandes vers la Chine est relativement élevée (24%), alors qu'elle est négligeable pour les concurrents français et italiens.

Selon M. Stamer, l'impact des droits de douane et des mesures de rétorsion dans le secteur automobile sur l'inflation dans la zone euro serait faible en l'absence d'une escalade. "Cependant, en raison de l'inflation en Europe et de la reprise de la croissance économique en Chine, les deux parties ne sont pas incitées à déclencher une guerre commerciale pour le moment". De plus, la part du volume en jeu dans ce différend commercial est relativement faible par rapport au volume total des échanges entre les deux blocs./gl/tih/mis

