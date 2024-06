Le premier producteur mondial de cuivre, Codelco, basé au Chili, a rencontré le constructeur automobile allemand BMW et le groupe d'ingénierie suisse ABB lors d'une visite de fonctionnaires chiliens en Europe, a déclaré mardi le président de Codelco, Maximo Pacheco.

L'entreprise publique Codelco est à la recherche d'un partenaire pour un nouveau projet majeur de production de lithium dans la région saline de Maricunga, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement chilien pour renforcer son rôle dans la production du métal utilisé dans les batteries.

Interrogé sur l'intérêt de BMW et d'ABB pour le projet Maricunga, M. Pacheco a déclaré que les réunions avaient des objectifs plus larges, à savoir discuter de l'économie européenne et des relations entre le Chili et l'Europe.

Les deux entreprises sont conscientes de la nécessité d'augmenter la production de cuivre et de lithium dans le cadre de la transition mondiale vers l'énergie verte, a-t-il fait remarquer.

"(BMW) est confronté au défi des véhicules électriques, à la manière de construire une certaine compétitivité sur ce marché, et il sait qu'il a besoin de lithium", a déclaré M. Pacheco aux journalistes lors d'un événement à Santiago. Il a également fait remarquer que les voitures électriques nécessitaient beaucoup plus de cuivre que les voitures à essence.

En ce qui concerne ABB, il a déclaré : "Ils vivent les défis d'un monde qui sera de plus en plus électrique, et le défi de savoir d'où viendra le cuivre".

M. Pacheco a indiqué que Codelco prévoyait également de discuter du cuivre et du lithium avec le ministre des mines d'Arabie saoudite, qui se rendra au Chili le mois prochain. (Reportage de Daina Beth Solomon et Fabian Cambero ; Rédaction de David Gregorio)