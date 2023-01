Conflit sur les subventions avec les États-Unis : l'industrie automobile veut plus de concessions

BRUXELLES (dpa-AFX) - L'industrie automobile allemande insiste pour que Washington fasse davantage de concessions dans le conflit sur les milliards de dollars de subventions entre les Etats-Unis et l'UE, après les premières concessions. La Commission européenne doit continuer à faire pression pour obtenir des améliorations, a déclaré la présidente de l'Association de l'industrie automobile (VDA), Hildegard Müller, à l'agence de presse allemande. L'approche réglementaire discriminatoire choisie par les Etats-Unis est en contradiction avec un commerce de marchandises ouvert.

Le litige entre Bruxelles et Washington porte sur une loi américaine qui prévoit des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la protection climatique et le social. Du point de vue européen, l'"Inflation Reduction Act" (IRA) désavantage les entreprises européennes par rapport à leurs concurrentes américaines. Les subventions et les crédits d'impôt sont notamment liés à l'utilisation de produits américains ou à la production aux États-Unis. L'UE insiste pour obtenir des exemptions, comme c'est le cas pour le Canada et le Mexique.

A la fin de l'année dernière, la Commission européenne a indiqué que de nouvelles lignes directrices confirmaient que les entreprises européennes pourraient également en bénéficier en partie. Concrètement, certains crédits d'impôt pour les véhicules commerciaux pourraient également bénéficier aux entreprises européennes. Ainsi, les entreprises européennes pourraient louer des voitures électriques aux citoyens américains.

Le VDA a souligné que cette possibilité était en principe bienvenue. "Toutefois, du point de vue de l'industrie automobile, elle ne représente qu'une première étape nécessaire pour modifier les considérations relatives à l'IRA", a déclaré Müller. Par exemple, seule une partie des véhicules mis sur le marché américain par les constructeurs européens serait couverte. "De plus, le leasing n'est apparemment pas très populaire auprès des clients aux États-Unis."/mjm/DP/stk