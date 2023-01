Consultants : les voitures électriques devraient conserver leurs avantages en termes de coûts énergétiques

MUNICH (dpa-AFX) - Selon le cabinet de conseil PwC, les coûts énergétiques liés à l'utilisation des voitures électriques devraient rester en moyenne inférieurs à ceux des véhicules thermiques dans les années à venir. Les observateurs du secteur s'attendent à ce que les prix de l'électricité baissent à nouveau à moyen terme. On suppose certes qu'à partir de 2024, les prix du pétrole et donc de l'essence baisseront parallèlement. Mais en termes de coûts d'exploitation mensuels, l'électricité de recharge se situe déjà à un niveau inférieur à celui de l'essence ou du diesel pour une utilisation comparable de la voiture - et elle devrait devenir moins chère à l'avenir.

"Il est probable qu'à long terme, les coûts énergétiques moyens d'une voiture électrique soient et restent inférieurs à ceux d'une voiture à combustion", indique l'analyse de Munich, dont l'Agence de presse allemande a eu connaissance. Cette année, le coût de la recharge devrait encore augmenter en raison de la hausse des tarifs du réseau. "Mais à partir de 2024, le prix de l'électricité de recharge devrait à nouveau baisser, notamment en raison de la baisse des coûts d'approvisionnement". En principe, cela s'applique également au prix de l'essence. Mais l'ampleur de la détente attendue est sans doute moins importante que pour le pétrole brut en raison de l'augmentation simultanée des taxes sur le CO2 sur les carburants finis.

La conclusion provisoire de PwC : "La comparaison des coûts énergétiques des véhicules électriques et des véhicules à moteur à combustion donne un net avantage à l'électromobilité. Nous pensons que cet avantage va perdurer pendant des années". Il ajoute toutefois que cette conclusion est liée à certaines conditions. Ainsi, les constructeurs automobiles doivent proposer une offre de modèles plus large et le développement de l'infrastructure de recharge doit progresser rapidement. "Cela implique de mettre à disposition des espaces publics appropriés et d'accélérer les procédures de planification et d'autorisation", a souligné l'expert en e-mobilité Heiko Seitz.

D'autres experts ont récemment exprimé leur scepticisme. Ainsi, le professeur Ferdinand Dudenhöffer, spécialiste du marché automobile, s'attend à un ralentissement sensible de la demande, car les primes d'encouragement pour les voitures hybrides arrivent à échéance et sont réduites pour les véhicules purement électriques. Les auditeurs de Deloitte ont récemment déclaré à propos des coûts énergétiques : "Si les prix de l'électricité restent à ce niveau élevé, nous ne verrons que 7,6 millions de voitures électriques en Allemagne en 2030". Pour atteindre d'ici là l'objectif de 15 millions fixé par les politiques, "de nouvelles mesures du gouvernement et des entreprises seront nécessaires à partir de 2024"./jap/DP/stw