FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon les calculs de Dekabank, les actionnaires des groupes allemands peuvent s'attendre à un montant record de dividendes pour l'exercice 2023. Les 40 entreprises de l'indice boursier allemand vont ainsi distribuer au total 54,6 milliards d'euros. La valeur de l'année précédente dans le Dax serait ainsi dépassée de 1,6 milliard d'euros. A l'époque, le dividende spécial versé par le constructeur automobile Volkswagen pour la réussite de sa filiale Porsche n'avait pas été pris en compte dans les calculs.

Les entreprises ont réussi à maintenir leurs bénéfices à un niveau élevé malgré une conjoncture morose et des foyers de crise géopolitique pesants, a déclaré Joachim Schallmayer, expert du marché des capitaux chez Deka, en commentant les chiffres actuels dans un communiqué publié mardi par la maison de titres des caisses d'épargne.

Nouvelle augmentation des distributions attendue

Selon l'état actuel des choses, 26 des 40 entreprises de la première ligue boursière allemande devraient augmenter la distribution par action pour l'exercice écoulé par rapport à l'année précédente. Pour 11 groupes du Dax, on s'attend à ce que les dividendes restent inchangés. Selon la composition de la Dekabank, Bayer, BMW et Fresenius devraient verser moins d'argent aux actionnaires que l'année précédente. Au total, les trois grands constructeurs automobiles BMW, Mercedes et VW distribuent à eux seuls environ un quart de la somme totale des dividendes versés par toutes les entreprises du Dax.

Pour l'exercice en cours, Dekabank s'attend à une nouvelle augmentation des dividendes dans le Dax, qui atteindront 58,5 milliards d'euros. "En 2024, les entreprises réussiront, grâce à leur orientation internationale, à se détacher des perspectives nationales exigeantes, à profiter des perspectives de croissance mondiale et à augmenter à nouveau leurs bénéfices", a pronostiqué Schallmayer.

Augmentation des dividendes dans le MDax également

Selon les calculs, les 50 entreprises cotées au MDax verseront au total environ 7,1 milliards d'euros de dividendes pour 2023, soit un peu plus de sept pour cent de plus que pour l'exercice précédent. On s'attend à une augmentation des distributions pour 22 entreprises, le dividende par action devrait rester inchangé pour 20 d'entre elles, tandis que les 8 autres entreprises du MDax devraient procéder à des réductions /ben/DP/mis.