DINGOLFING (dpa-AFX) - Des militants pour le climat ont bloqué une porte de l'usine BMW de Dingolfing. La police a confirmé vendredi midi l'action devant la porte 4 de l'usine. Des discussions sont en cours avec les activistes. Le trafic de l'usine n'a pas été bloqué par l'action.

Le mouvement critique envers l'industrie automobile Sand im Getriebe a parlé vendredi d'environ 150 activistes via le service de messages courts X (anciennement Twitter). La police n'a pas pu confirmer ce chiffre dans un premier temps. Une vidéo également diffusée par Sand im Getriebe montre une foule plus nombreuse de personnes vêtues de combinaisons de peintre blanches bloquant les portes d'une usine BMW et réclamant sur des banderoles, entre autres, "A bas les voitures, place aux transports en commun".

Dingolfing est la troisième plus grande usine BMW au monde, avec environ 18 000 employés. Environ 1500 voitures y sont construites chaque jour, aussi bien des voitures à combustion que des voitures électriques./ruc/DP/ngu