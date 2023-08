REGENSBURG (dpa-AFX) - Des militants de la dernière génération ont bloqué mardi les accès à l'usine BMW de Ratisbonne pendant les vacances de l'usine. L'action n'a eu aucun effet sur la production, car l'usine est en vacances cette semaine et la production est au repos, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. La police a indiqué que 40 militants avaient participé aux actions sur plusieurs routes tôt le matin vers 5 heures. Ils ont été placés en garde à vue. La police enquête sur l'autorisation.

Lundi, 55 activistes climatiques de la dernière génération avaient déjà bloqué des rues à Ratisbonne. Afin d'éviter d'autres délits, sept d'entre eux ont dû passer la nuit en garde à vue sur ordre du juge.

La Dernière Génération avait menacé de faire de Munich "un haut lieu de la protestation pendant des semaines" avant et pendant le salon de l'automobile et des transports IAA : Les actions à Regensburg sont un avant-goût de ce qui attend Munich à partir de jeudi prochain (24 août), a fait savoir le groupe.

Les organisateurs du salon ont invité la dernière génération à participer à l'IAA avec son propre stand et à soumettre ses arguments à la discussion. On ne sait toujours pas si le groupe acceptera cette offre.

Depuis l'année dernière, les activistes de la dernière génération font la une des journaux avec des blocages de routes, d'autoroutes et d'aéroports, des actions de collage sur des tableaux dans les musées, des perturbations de représentations théâtrales et des attaques à la peinture. Selon les informations fournies en juin par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), 580 délits étaient déjà imputables à ce groupe, la plupart du temps des actes de vandalisme et des dégradations.

La Dernière Génération accuse le gouvernement fédéral de violer la Constitution. "Il continue d'alimenter la crise climatique et nous a ainsi amenés au bord du gouffre". C'est pourquoi il faut convoquer un conseil de société qui mettra fin à l'utilisation des matières premières fossiles en Allemagne d'ici 2030. Les participants à ce conseil devraient être tirés au sort./rol/DP/men