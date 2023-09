FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon certains milieux, l'enquête annoncée de l'Union européenne sur les aides accordées par Pékin aux voitures électriques pourrait également toucher des constructeurs non chinois comme Tesla et BMW. Le pionnier américain de l'électricité devrait avoir bénéficié de subventions pour les voitures électriques en République populaire, et le constructeur munichois devrait également faire l'objet de l'enquête, a rapporté mardi l'agence de presse Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Tesla aurait par exemple bénéficié d'avantages par rapport à d'autres constructeurs automobiles étrangers dans les conditions de propriété de sa filiale chinoise. Des réductions d'impôts, des crédits avantageux et d'autres formes de soutien auraient également contribué à faire de la Chine le principal marché de Tesla en dehors des Etats-Unis. Outre BMW, les activités de Renault devraient également être passées au crible.

Les actions Tesla ont perdu un pour cent dans le négoce avant l'heure à New York. Les titres BMW étaient en baisse de 1,5 pour cent dans un Dax faible.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé il y a près de deux semaines que l'UE ouvrirait une enquête sur les aides publiques accordées aux voitures électriques chinoises. "Le prix de ces voitures est artificiellement abaissé par d'énormes subventions publiques - cela fausse notre marché", a-t-elle déclaré au Parlement européen à Strasbourg. C'est inacceptable, a-t-elle ajouté. Les marchés mondiaux seraient inondés de voitures électriques chinoises moins chères.

Depuis quelques mois, l'industrie automobile discute de plus en plus de l'irruption des constructeurs chinois de voitures électriques sur le marché européen. La crainte est que les constructeurs allemands et européens ne puissent pas rivaliser avec les véhicules de BYD, Nio et Xpeng, produits et exportés à bas prix en Chine. Les constructeurs automobiles allemands produisent des voitures à combustion en Chine depuis des décennies et y construisent également de plus en plus de voitures électriques./men/jcf/nas